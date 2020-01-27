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Донских автомобилистов предупредили о плохих погодных условиях на дорогах

Донских автомобилистов предупредили о плохих погодных условиях на дорогах
Жителей Ростовской области предупреждают об ухудшении погодных условий на дорогах. В течение дня 29 января на Дону прогнозируется дождь, утром и ночью — туман.

В связи с плохой погодой на проезжей части сильно снижается видимость. Также, по данным ростовского гидрометцентра, в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Как это обычно бывает в Ростовской области, ветер опрокидывает деревья и некрепкие конструкции.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не нарушать правила. Не стоит парковать машины под деревьями. Пешеходам нужно осторожно переходить проезжую част и помнить, что на скользкой дороге у авто увеличивается тормозной муть, поэтому ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу перед движущимся транспортом.

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