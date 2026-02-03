Спасатели Дона перешли на усиленный режим работы из-за непогоды
Спасатели Дона усилили работу из-за непогоды. Департамент по предупреждению чрезвычайных ситуаций региона сообщил об этом.
Синоптики прогнозируют снег, гололед и морозы до -15...-20 градусов в Ростовской области. На трассах донского региона тысячи специалистов помогают автомобилистам. Среди них 19 тягачей и более 700 единиц техники повышенной проходимости.
Кроме того, на автодорогах развернули пункты обогрева. Их на данный момент насчитывается 12.