Энергетики и спасатели Ростовской области перешли в режим готовности

Фото: Правительство Ростовской области

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, электроснабжающие и спасательные службы Ростовской области переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.Согласно прогнозам синоптиков, с 23 по 26 января регион ожидает серьезный удар стихии: обледенение проводов из-за мокрого снега, резкое падение температуры до -20 градусов Цельсия, а также усиление ветра. Эти факторы могут привести к авариям на электросетях и осложнить ситуацию на дорогах.Для оперативного реагирования на возможные повреждения сформировано 585 бригад, в составе которых задействовано более 3000 квалифицированных специалистов и свыше 1300 единиц специализированной техники. Также обеспечена полная готовность мобильных источников электроснабжения для обеспечения работы объектов в труднодоступных районах.Пожарно-спасательные подразделения также переведены на усиленный режим несения службы. Для оказания помощи водителям на дорогах готовы 19 тягачей, свыше 700 единиц спецтехники высокой проходимости и более тысячи сотрудников областных служб экстренного реагирования. При необходимости на трассах будут развернуты пункты обогрева.