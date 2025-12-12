Экстренные службы готовят тягачи и пункты обогрева на случай непогоды на Дону

Фото: Правительство РО

Экстренные службы готовят тягачи и пункты обогрева на случай непогоды в Ростовской области. Информацию предоставили в региональном правительстве.В ближайшее время на донскую столицу обрушится непогода. Это увеличивает риск происшествий на дороге. В связи с этим поисково-спасательные отряды переведены на усиленный режим.В помощь водителям направлено около десяти тягачей, свыше 500 единиц специализированной техники и более тысячи специалистов экстренных служб региона. В случае необходимости на дорогах области будут организованы пункты обогрева для оказания помощи участникам дорожного движения.Специалисты призывают не выезжать в дальние поездки в плохие погодные условия.