Экстренные службы готовят тягачи и пункты обогрева на случай непогоды на Дону

Экстренные службы готовят тягачи и пункты обогрева на случай непогоды в Ростовской области. Информацию предоставили в региональном правительстве.

В ближайшее время на донскую столицу обрушится непогода. Это увеличивает риск происшествий на дороге. В связи с этим поисково-спасательные отряды переведены на усиленный режим.

В помощь водителям направлено около десяти тягачей, свыше 500 единиц специализированной техники и более тысячи специалистов экстренных служб региона. В случае необходимости на дорогах области будут организованы пункты обогрева для оказания помощи участникам дорожного движения.

Специалисты призывают не выезжать в дальние поездки в плохие погодные условия.
Фото: Правительство РО
