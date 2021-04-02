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Сотрудника наркоконтроля донского МВД отправили в СИЗО

Сотрудника наркоконтроля донского МВД отправили в СИЗО
В Ростове оперумолномоченного по ОВД Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России заключили под стражу. Амила Зейналова подозревают в пособничестве во взяточничестве.

Правоохранители подозревали капитана полиции в передаче взяток. Утром 2 апреля к Зейналову пришли по коррупционному делу, не связанному с его непосредственной служебной деятельностью. В ходе обысков силовики обнаружили у сотрудника отдела наркоконтроля марихуану и вещество, похожее по внешнему виду на героин. А вместе с наркотиками нашли и миллион рублей наличными.

В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Амил Зейналов останется под стражей как минимум до 1 июня.

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