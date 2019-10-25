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Сотрудника полиции в Ростове подозревают в получении взятки

Сотрудника полиции в Ростове подозревают в получении взятки
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Замначальника линейного отдела полиции на станции Шахтная подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в марте 2019 года подозреваемый предложил покровительство АО «Вагонная ремонтная компания-2» и филиалу ООО «Левел». За определённую сумму он обещал закрыть глаза на реализацию металлолома, который не значился в документах. Начальник компании «Левел» передал ему 15 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки», - рассказали в Южном СУТ СК. - Все обстоятельства преступления устанавливают.

В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

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