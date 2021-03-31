У сотрудника отдела наркоконтроля донского МВД нашли наркотики

В Ростове-на-Дону задержали оперуполномоченного по ОВД Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России Амила Зейналова. Силовики провели у капитана полиции обыски дома и на работе утром 2 апреля.Как сообщил Rostov.ru собственный источник, к Зейналову пришли по коррупционному делу, не связанному с его непосредственной служебной деятельностью. В ходе обыска правоохранителей ждал сюрприз.Проверяя вещи, коллеги обнаружили у сотрудника отдела наркоконтроля, как бы это смешно не звучало, наркотики. Вещество, схожее по своему внешнему виду на героин и марихуану, отправили на экспертизу. Кроме того, у Зейналова было порядка миллиона рублей налички.В отношении Амила Зейналова возбуждено дело по статье УК РФ 291.1 «Посредничество во взяточничестве». Не исключено, что правоохранитель станет фигурантом дела еще и о «Незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».