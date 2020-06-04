В Ростове полицейского, подозреваемого в продаже наркотиков на работе, заключили под стражу
В Ростове участкового Советского района, задержанного при попытке продажи наркотиков на рабочем месте, заключили под стражу.
Как сообщили в прокуратуре Советского района, в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».
- В отношении сотрудника правоохранительных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - рассказал помощник прокурора Советского района Ростова-на-Дону Денис Корсун.
Напомним, 33-летний полицейский приобрел героин массой 3,78 грамма. Вещество он спрятал в туалете опорного пункта полиции на проспекте Коммунистическом. Через время там же он встретился с жительницей Ростова, которой собирался передать наркотики. Но сделка не состоялась, участкового задержали.