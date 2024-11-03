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Сотни ростовчан остались без отопления и горячей воды. Проблема с поступлением важных ресурсов возникла по адресу: улица Красноармейская, 38.Три дня назад в девятиэтажном доме жильцам отключили горячую воду и отопление. Причиной ситуации стала коммунальная проблема в соседнем здании в переулке Братском, последствия которой специалисты ещё не устранили.По сообщению городской администрации, восстановить подачу ресурсов в девятиэтажке смогут лишь к 6 ноября. Пока сотни людей, включая детей и пенсионеров, замерзают в своих квартирах и до сих пор кипятят воду в тазах.Отметим, что на следующей неделе прогнозируется температура воздуха ниже нуля.