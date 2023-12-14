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Из-за аварии на Военведе сотни ростовчан остались без отопления и воды

Из-за аварии на Военведе сотни ростовчан остались без отопления и воды
Из-за аварии на Военведе жители пяти домов остались без отопления и воды. Происшествие случилось 14 декабря.

Примерно в 11:00 жители домов на улицах Гагаринской, №№ 5/1, 5/2, 5/3, 3 и Тимошенко, № 30, сообщили об отсутствии отопления и горячей воды. Причиной этому стал прорыв на теплотрассе диаметром 500 миллиметров.

В Теплокоммуэнерго Ростовской области рассказали, что на месте коммунальной аварии работают две ремонтные бригады.

В ведомстве сообщили, что подачу тепла в жилые дома возобновят к 22:00.
Фото: Ростов ру
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