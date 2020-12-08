Сотни ростовчан замерзают в квартирах без отопления из-за коммунальной аварии на Семашко

В Ростове сотни жителей остались без тепла в морозную погоду из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 10 декабря.В переулке Семашко, 51 произошла аварийная ситуация на тепловой сети. Из-за этого происшествия около 34 домов, от улицы Пушкинской до Тургеневской, остались без отопления.На месте ЧП работают две бригады спасателей: восемь человек и шесть спецмашин. Устранить неполадки работники обещают только к девяти вечера. Целый день людям придётся кутаться в тёплые вещи и находить другие источники тепла, чтобы не окоченеть от холода.Последние несколько дней порывы труб произошли едва ли не в каждом районе города. Пока одни носят холодную воду с места подвоза, другие кутают маленьких детей в пледы, чтобы они не заболели в холодных квартирах.