«Союзмультфильм» подал сразу несколько исков к предпринимателям Дона за Чебурашку

«Союзмультфильм» подал сразу несколько исков к предпринимателям из Ростовской области. Информация о делах появилась в картотеке Арбитражного суда региона.Поводом для судебных разбирательств стало незаконное использование всеми любимого персонажа Чебурашки в коммерческой продукции.Первое исковое заявление поступило 26 января и адресовано предпринимателю из Ростова-на-Дону Эльмире Викторовне Авраменко, которая занимается розничной торговлей через Интернет. Претензии "Союзмультфильма" связаны с незаконным использованием изображения Чебурашки в продукции ответчицы. Стандартное требование киностудии – взыскание 100 тысяч рублей в качестве компенсации.Второе заявление поступило также в конце января 2026 года и было направлено против индивидуального предпринимателя Татьяны Васильевны Малий, чья торговая точка располагается в Матвеево-Курганском районе. По информации из материалов дела, предпринимательница использовала образ Чебурашки, известного по культовым мультфильмам "Крокодил Гена", "Чебурашка" и "Чебурашка идет в школу", в своей продукции. "Союзмультфильм" настаивает на компенсации в размере 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав.Однако, рассмотрение этого дела столкнулось с непредвиденными трудностями. 2 февраля арбитражный суд приостановил производство по иску в связи с вопросами, касающимися уплаты государственной пошлины. Киностудия, изначально оплатившая необходимый сбор, обратилась с просьбой о его возврате и переносе на другой платеж. Суд выявил, что пошлина уже была возвращена другому лицу, что послужило основанием для оставления иска без движения. Теперь "Союзмультфильму" необходимо до 26 февраля представить доказательства надлежащей уплаты государственной пошлины, чтобы дело продолжило рассмотрение.Следует отметить, что подобные судебные тяжбы не являются единичными для "Союзмультфильма" на территории Ростовской области. Киностудия планомерно отстаивает свои права на интеллектуальную собственность. Так, в августе 2025 года "Союзмультфильм" уже выигрывал дело, добившись взыскания 80 тысяч рублей с местного магазина за продажу сумок с изображением Чебурашки.