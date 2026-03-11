«Союзмультфильм» судится с ИП из Ростовской области из-за персонажей мультфильмов

Фото: Donday

Киностудия «Союзмультфильм» развернула активную борьбу за авторские права на своих знаменитых персонажей на территории Ростовской области. Арбитражный суд региона уже рассмотрел сразу несколько дел, связанных с незаконным использованием образов героев мультфильмов.Чаще всего объектом судебных разбирательств становится всеми любимый Чебурашка. В одном из случаев «Союзмультфильм» подал иск против предпринимателя из Таганрога, который продавал мягкую игрушку, внешне схожую с персонажем. Изначально студия требовала 50 тысяч рублей, однако суд обязал ответчика выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» также подал два аналогичных иска к индивидуальным предпринимателям из Матвеево-Курганского района и Ростова-на-Дону. В этих случаях киностудия планировала взыскать по 100 тысяч рублей с каждого, обвиняя их в нарушении авторских прав на Чебурашку.Не обошел стороной судебные иски и персонаж мультфильма «Котенок Гав». Предприниматель из Ростова-на-Дону столкнулся с иском от студии из-за продажи статуэтки сиамского кота, напоминающего главного героя. Суд удовлетворил требования «Союзмультфильма» частично, присудив ему 10 тысяч рублей компенсации.Еще один случай незаконного использования коснулся образа Волка из мультфильма «Жил-был пёс». Предприниматель из города Шахты был вынужден заплатить 10 тысяч рублей за использование персонажа для оформления своей торговой точки.