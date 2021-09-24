В Ростове сроки завершения реконструкции моста Малиновского перенесли на ноябрь
В Ростове снова перенесли сроки завершения реконструкции путепровода на улице Малиновского. Полностью открыть мост для транспорта планируют в ноябре.
Как сообщили в региональном правительстве, за последние пару месяцев подрядчики выполнили большой объем работ. Мостовики возвели более тысячи кубических метров монолитных железобетонных подпорных стен. За это же время установили опалубки (прим. - вспомогательные конструкции) монолитной железобетонной плиты проезжей части, а также построили ливневую канализацию и перильное ограждения на тротуарах.
Сейчас специалисты завершают укладывать асфальт на подъездных путях к путепроводу и монтируют шумозащитные экраны. В ближайшее время там высадят деревья и кустарники.
Как только восточная часть моста будет готова, на нее переключат движение транспорта. В ноябре власти планируют завершить реконструкцию западной части и полностью открыть путепровод.
Изначально строительные работы собирались начать еще в 2018 году и завершить к 2020-му. Однако на деле к реконструкции приступили только в январе 2020 года. В апреле 2021-го мост открыли для автобусов, а в августе пустили по нему легковушки. Полностью открыть путепровод собирались в ноябре. Затем «порадовали» горожан, что работы завершат к концу года, а теперь все снова вернулось на круги своя. Одна из главных дорожных артерий Ростова полноценно заработает в ноябре.