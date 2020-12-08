Снос 119-летнего дома на Станиславского приостановили из-за жалоб ростовчан

В Ростове передумали сносить 119-летний дом № 39 на улице Станиславского. Небезразличные жители города придали этой ситуации широкую огласку, и власти города решили приостановить проект по разрушению объекта культуры на полтора месяца.В 2009 году бывший доходный дом Алексея Науменко признали аварийным, жильцов из него расселили. Спустя 11 лет 9 ноября на портале госзакупок появилась информация о том, что Ростов ищет подрядчика, который займётся сносом дома. И такая компания появилась - ООО «Динамик Групп» из Краснодарского края согласилось взяться за работу за 1 миллион 803 тысячи рублей вместо предлагаемых 4 миллионов 259 тысяч рублей.Предполагалось, что здание будет стёрто с лица донской земли до 12 декабря. Однако общественники стали буквально бороться за его жизнь. Ведь дом Науменко - действительно уникальное архитектурное сооружение, потеря которого станет большой утратой для Ростова.По словам сити-менеджера Ростова, снести дом было бы неверно. Но и сохранить аварийный объект в центре города тоже опасно. Одним из вариантов решения стало предложение частично сберечь фасад здания. Окончательное решение по сносу дома станет известно не раньше января после всех экспертиз.Добавим, здание на улице Станиславского построили в 1901 году. Оно пережило Великую Отечественную войну и сохранило на фасаде следы от снарядов и пуль. Некогда многоквартирный дом сейчас стал пристанищем для бродяг, которые уничтожили часть архитектурной постройки разжиганием костров.