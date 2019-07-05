Власти Ростова потратят миллион рублей на фейерверк в День города



На фейерверки в честь Дня города в Ростове власти потратят миллион рублей. Соответствующая информация появилась 5 июля на сайте госзакупок.



До празднования Дня города в Ростове еще несколько месяцев, а власти вовсю готовятся к 270-й годовщине основания города. Как и любой праздник, он должен заканчиваться салютом. На фейерверк в этом году готовы выделить один миллион рублей. Такова максимальная цена закупки.



За деньги, выделенные из бюджета города, в воздух запустят не менее 100 фейерверков продолжительностью от 4 до 10 секунд.



Полюбоваться, так называемым "шоу на миллион", можно будет 15 сентября. В 22 часа в небо запустят тысячи огней.