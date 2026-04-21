Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Сморчка-гиганта нашли грибники Ростовской области

Сморчка-гиганта нашли грибники Ростовской области
Сморчка-гиганта нашли грибники Ростовской области. Своей находкой поделились жители Красносулинского района. Им удалось обнаружить сморчок впечатляющих размеров — около 25-27 сантиметров в высоту. Для сравнения, обычно высота плодового тела сморчка составляет от 6 до 15 сантиметров.

Пользователи отметили сети необычный размер и текстуру гриба. Его быстро приготовили и съели. В сообщении говорилось, что герой этой истории не погиб, а стал частью чьего-то ужина.

Ранее издание Rostov.ru рассказывало о других трофеях грибников. В донском регионе в апреле чаще всего встречаются сморчки. Эти грибы можно найти в Азовском, Неклиновском и Тарасовском районах, а также вблизи Ростова, Новошахтинска, Белой Калитвы и Шахт. Сморчки отличаются характерной яйцевидной шляпкой с извилистыми складками.
Фото: соцсети
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика