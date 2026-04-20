Жители Ростовской области массово собирают грибы в начале весеннего сезона

- Это настоящий деликатес. Его можно использовать для приготовления соусов, супов и многих других блюд, - говорят грибники.

- А ведь сейчас только середина апреля. Что же тогда будет через месяц, когда обычно пик первого весеннего слоя? - пишут пользователи соцсетей.

В последние дни в донской столице наблюдается устойчивая теплая температура. В ближайшие сутки в Ростовской области столбики термометров поднимутся до +19 градусов. В погожие дни любители "тихой охоты" отправляются в лес. Своими находками в начале весеннего сезона жители уже делятся в социальных сетях.Чаще всего в регионе в апреле встречают сморчки. Грибы растут в Азовском, Неклиновском и Тарасовском районах, а также неподалеку от городов Ростова, Новошахтинска, Белой Калитвы и Шахт. Сморчки отличаются уникальным видом шляпки. Она имеет яйцевидную форму с извилистыми складками.Также на полянах Ростовской области вовсю растут синеножки. "Тихие охотники" замечают эти грибы недалеко от города Новошахтинска, а также в Цимлянском и Миллеровском районах. Синеножки, или рядовки лиловоногие, выделяются среди других грибов своей сине-фиолетовой ножкой. Грибники говорят, что рядовку можно встретить на полях, лугах и в посадках.Иногда любителям "тихой охоты" попадаются и шампиньоны. Так, белоснежные шляпки жители обнаружили в перепревших навозных кучах в Азовском районе. Там эти грибы доросли достигли внушительных размеров с человеческую ладонь.