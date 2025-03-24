В Ростовской области открылся весенний грибной сезон 22 марта
В Ростовской области начался грибной сезон. Первые сморчки были найдены в окрестностях Шахт 22 марта.
На поляне в районе Даниловки местные грибники обнаружили маленькие белые сморчки. Это самые ранние грибы весеннего сезона.
Грибники отметили, что сморчки уже сухие и мелкие из-за теплой и малоснежной зимы.
Несмотря на это, любители тихой охоты не теряют оптимизма. Они надеются на обильные дожди, которые улучшат условия для роста грибов.
В прошлом году в Ростовской области сезон также начался в марте – 27 числа.