В Ростовской области открылся весенний грибной сезон 22 марта

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В Ростовской области начался грибной сезон. Первые сморчки были найдены в окрестностях Шахт 22 марта.На поляне в районе Даниловки местные грибники обнаружили маленькие белые сморчки. Это самые ранние грибы весеннего сезона.Грибники отметили, что сморчки уже сухие и мелкие из-за теплой и малоснежной зимы.Несмотря на это, любители тихой охоты не теряют оптимизма. Они надеются на обильные дожди, которые улучшат условия для роста грибов.В прошлом году в Ростовской области сезон также начался в марте – 27 числа.