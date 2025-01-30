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Следователи проводят проверку по поводу гибели мамы и сына при пожаре в Ростове

Следователи проводят проверку по поводу гибели мамы и сына при пожаре в Ростове
В Ростове СК и прокуратура организовали проверку по факту гибели матери и ее 4-летнего сына при пожаре. Трагедия случилась 30 января в микрорайоне Сельмаш, на улице Леваневского, в районе школы-интерната № 42.

В 1:30 ночи в одном из домов произошел пожар, который быстро охватил все здание. Густой дым распространился на несколько соседних улиц.

Соседи, почувствовав запах гари, проснулись и выбежали на улицу. Они сразу же вызвали пожарных.

Прибывшие спасатели вынесли из огня 38-летнюю женщину и ее маленького сына. К сожалению, они погибли от отравления угарным газом.

Прокуратура Ростовской области следит за ходом и результатами расследования.
Фото: СУ СК по РО
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