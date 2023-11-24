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По факту гибели четверых детей в Ростовской области прокуратура начала проверку

По факту гибели четверых детей в Ростовской области прокуратура начала проверку
В Ростовской области по факту гибели четверых детей прокуратура начала проверку. Трагедия произошла 23 ноября в хуторе Шахтенки в Красносулинском районе.

Трагедия произошла, когда взрослых не было дома. По возвращении отец и мать обнаружили мертвыми своих четверых детей. Погибшим было 6, 7, 10 и 15 лет. Как оказалось, дети отравились угарным газом, вышедшим из печки.

В СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Ход расследования уголовного дела взят на контроль, - сообщили в прокуратуре Ростовской области

Также за ходом расследования будет следить и глава СКР Александр Бастрыкин.
Фото: Ростов ру.
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