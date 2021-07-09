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Следком присоединился к поискам останков мирных жителей в Сальске в годы ВОВ

Следком присоединился к поискам останков мирных жителей в Сальске в годы ВОВ
СК России по Ростовской области приступил к следственным действиям в городе Сальске. Поисковые организации «Миус-Фронт» и «Поисковое движение России» обнаружили останки мирных граждан и военнопленных на территории кирпичного завода. Раньше там находился концентрационный лагерь. Женщин, детей, стариков и просто невинных людей уничтожали здесь с августа 1942-го по январь 1943 года. В этом тихом месте лежат порядка 3,5 тысячи тел.

Проведение следственных действий необходимо, чтобы извлечь останки погибших и в дальнейшем идентифицировать их. СУ СК РФ расследует уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР во времена ВОВ.

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