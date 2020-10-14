В Ростовской области найдены останки расстрелянных в годы ВОВ мирных жителей
В Ростовской области нашли останки мирных жителей, ставших жертвами немецко-фашистской оккупации в годы ВОВ. Захоронение обнаружили в Миллеровском районе в октябре.
Судя по архивным документам 1943 года, в этой местности может находиться около 700 останков мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период 1942-1943 годов. На место раскопок прибыли донские криминалисты и следователи, чтобы осмотреть останки и забрать их на экспертизу.
- В дальнейшем останки расстрелянных жителей Миллеровского района направят в экспертное учреждение для проведения медико-криминалистических экспертиз, - сообщили СУ СК по Ростовской области. - Помимо этого, будут проведены молекулярно-генетические исследования, по результатам которых ДНК погибших поставят на учет в базу данных геномной информации.
Это уже второе захоронение периода Великой Отечественной Войны, найденное на территории Ростовской области за последние дни.
Ранее поисковики «Миус-фронта» обнаружили захоронение с пятью бойцами. Судя по останкам и пуговицам на шинели, они погибли поздней осенью 1941 года.