В Сальске поисковики обнаружили останки 5-летней девочки, погибшей в период ВОВ
Фото: Фрагменты детских сапожек и косичка найденной девочки / Андрей Кудряков.
В Сальске обнаружили останки 5-летней девочки. Сотрудники поискового объединения «Миус-Фронт» нашли части ребенка 7 мая в карьере сальского кирпичного завода. По их словам, девочка стала жертвой геноцида во время Великой Отечественной войны.
Поисковики проводят работы уже несколько дней. За это время им попадались личные вещи убитых и части костей. А теперь обнаружили останки ребенка. Тело лежало на глубине 4 метров.
Фото: Сотрудники поискового объединения «Миус-Фронт» проводят работы на месте расстрелов мирных жителей в карьере сальского кирпичного завода.
- Девочка с косичкой, бусиками из бисера, в детских сапожках, – рассказал DonDay.ru руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.
Место расстрела мирных жителей показали поисковикам местные дончане. Женщин, детей, стариков и просто невинных людей уничтожали здесь с августа 1942 по январь 1943 года. В этом тихом месте лежат порядка 3,5 тысяч тел.