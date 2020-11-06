Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных дончан во времена ВОВ

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Геноцид».В СУ СК России по Ростовской области поступила информация об обнаружении останков мирных жителей, погибших во времена ВОВ при немецко-фашистской оккупации на территории Миллеровского района. Рабочая группа по документированию нацистских злодеяний в период ВОВ 1941-1945 годов при правительстве донского региона сообщила в рамках федерального проекта «Без срока давности» о более двух сотнях человеческих останков.Следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили около 266 костей, в том числе принадлежащих детям и женщинам. На останках имелись признаки огнестрельных повреждений, указывающих на насильственную смерть.Чтобы идентифицировать личности погибших, кости отправят на судебно-медицинские и медико-криминалистические экспертизы.Согласно рассекреченным архивным материалам, массовые убийства мирных жителей осуществлялись в ходе оккупации Миллерово и Миллеровского района в период с 1942-го по 1943 год. Население расстреливали военнослужащие шестой немецкой армии, относящиеся к группе ГФП-721 (от немецкого Geheime Feldpolizei - группа тайной полевой полиции, являвшаяся исполнительным органом полевой комендатуры), и их пособники.- В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства, порабощение, истребление, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, либо преследования по расовым, политическим и религиозным мотивам составляют преступления против человечности, - прокомментировали в ведомстве.Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и изучают архивные материалы о расстрелах дончан фашистскими солдатами.