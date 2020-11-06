Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных дончан во времена ВОВ
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Геноцид».
В СУ СК России по Ростовской области поступила информация об обнаружении останков мирных жителей, погибших во времена ВОВ при немецко-фашистской оккупации на территории Миллеровского района. Рабочая группа по документированию нацистских злодеяний в период ВОВ 1941-1945 годов при правительстве донского региона сообщила в рамках федерального проекта «Без срока давности» о более двух сотнях человеческих останков.
Следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили около 266 костей, в том числе принадлежащих детям и женщинам. На останках имелись признаки огнестрельных повреждений, указывающих на насильственную смерть.
Чтобы идентифицировать личности погибших, кости отправят на судебно-медицинские и медико-криминалистические экспертизы.
Согласно рассекреченным архивным материалам, массовые убийства мирных жителей осуществлялись в ходе оккупации Миллерово и Миллеровского района в период с 1942-го по 1943 год. Население расстреливали военнослужащие шестой немецкой армии, относящиеся к группе ГФП-721 (от немецкого Geheime Feldpolizei - группа тайной полевой полиции, являвшаяся исполнительным органом полевой комендатуры), и их пособники.
- В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства, порабощение, истребление, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, либо преследования по расовым, политическим и религиозным мотивам составляют преступления против человечности, - прокомментировали в ведомстве.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и изучают архивные материалы о расстрелах дончан фашистскими солдатами.