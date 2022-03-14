Скончалась 78-летняя врач-терапевт поликлиники №1 в Азове

Фото: МБУЗ ЦГБ г. Азов

В Азове ушла из жизни терапевт, участковый врач поликлиники №1 Александра Давыдова. Женщине было 78 лет. Печальной новостью 14 марта поделились в администрации азовской ЦГБ.Известно, что Александра Павловна долгое время боролась с болезнью. Скорее всего, обострение заболевания и стало причиной смерти.В больнице, где работала женщина, о ней рассказывают как о чутком и ответственном сотруднике с высокими этическими качествами. Александра Павловна в 1974 году закончила 2-й Московский государственный мединститут имени Николая Пирогова. Своей профессии она посвятила 48 лет.