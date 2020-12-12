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И. о. главного врача городской поликлиники № 4 в Ростове назначили Елену Мацневу

И. о. главного врача городской поликлиники № 4 в Ростове назначили Елену Мацневу
Елена Мацнева стала исполняющей обязанности главного врача городской поликлиники № 4 в Ростове. Мацнева заняла пост экс-главврача медучреждения Александра Рубана. Об этом сообщили в городской администрации.

Александр Рубан покинул пост руководителя поликлиники по собственному желанию. Елена Мацнева приступила к своим обязанностям с 14 декабря.

До назначения Мацнева работала заместителем главного врача по медицинской части. По специальности она терапевт.

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