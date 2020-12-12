И. о. главного врача городской поликлиники № 4 в Ростове назначили Елену Мацневу
Елена Мацнева стала исполняющей обязанности главного врача городской поликлиники № 4 в Ростове. Мацнева заняла пост экс-главврача медучреждения Александра Рубана. Об этом сообщили в городской администрации.
Александр Рубан покинул пост руководителя поликлиники по собственному желанию. Елена Мацнева приступила к своим обязанностям с 14 декабря.
До назначения Мацнева работала заместителем главного врача по медицинской части. По специальности она терапевт.