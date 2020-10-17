В Азове от коронавируса умер врач-уролог

В центральной городской больнице от последствий, вызванных коронавирусом, умер врач-уролог. О смерти Андрея Бондаренко стало известно 19 октября.Известно, что медик контактировал с пациентами, у которых был диагностирован опасный вирус. Видимо, Бондаренко подхватил коронавирус на работе. По словам главврача больницы Вадима Бридковского, ещё трое врачей с высокой температурой не вышли в понедельник на работу. Все трое сдали тесты на выявление вируса.В связи с растущими случаями инфицирования COVID-19 в ЦГБ Азова практически не осталось врачей. В конце сентября в больнице коронавирус подхватили 67 медиков. Из-за нехватки персонала в больницу пришли работать двое врачей из частных клиник.Работающие на передовой медики все чаще становятся жертвами опасного вируса. Так, в конце сентября в Ростовской области умерли три врача-анестезиолога: Анна Сибирская, Игорь Дударев и Иван Широков. Ранее их считали жертвами опасной инфекции. Однако выяснилось, что Иван Широков умер от инфаркта, а вот двоих его коллег не стало из-за последствий коронавируса.Кроме них, в списке памяти значатся 60-летняя медсестра ЦГБ Донецка Татьяна Снурницина, 59-летний анестезиолог-реаниматолог РОБ Игорь Дударев, 59-летний врач ростовской больницы скорой медицинской помощи Игорь Бец, 57-летняя уборщица УГБ Таганрога Галина Рылова, 54-летний анестезиолог-реаниматолог шахтинской БСМП Вячеслав Сергиенко, 50-летняя медсестра ЦРБ Константиновска Изабелла Галстян, 34-летний врач-массажист Чжан Цзюньфэн, 33-летняя терапевт из поликлиники МВД Ростова Светлана Елисеева, участковый терапевт поликлиники при ЦРБ в Морозовске Людмила Жохова, 63-летний травматолог-ортопед Олег Рыжков из БСМП Ростова, дерматовенеролог 1 602-го Военно-клинического госпиталя Минобороны РФ 67-летний Алексей Шейко и 81-летний травматолог-ортопед госпиталя для ветеранов войн в Ростове Игорь Антонец. Однако на самом деле умерших медиков намного больше.