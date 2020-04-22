Терапевт поликлиники в Шахтах заразился коронавирусом от пациента

В Шахтах Ростовской области у врача поликлиники подтвердили коронавирус. Диагноз терапевта медучреждения в посёлке ХБК стал известен 24 апреля.По данным DonDay Шахты, женщины заразилась от одного из пациентов. Он не сообщил специалистам о том, что прибыл из другого региона России. Врач контактировала с ним, а через какое-то время у мужчины выявили COVID-19. Когда стал известен его диагноз, всем контактным лицам сделали тест на коронавирус. Несмотря на то, что терапевт соблюдала все меры защиты, она заразилась новой инфекцией. Болезнь у неё протекает бессимптомно, врач чувствует себя хорошо и находится дома.Все, кто был в контакте с заразившейся, взяты под контроль. Здание поликлиники продезинфицировали.