Система ПВО в Ростовской области сбила три ракеты
В Ростовской области пресекли очередную атаку дронов. Снаряды уничтожили силами ПВО 7 июня.
Около 11:00 засекли беспилотники, направленные в Ростовскую область со стороны Украины. На подлете к региону система противовоздушной обороны отработала по всем трем целям.
— На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты, — сообщил глава региона Василий Голубев. — Последствия на земле уточняются
Ранее стало известно еще об одном беспилотнике. Снаряд сбили в небе над Ростовской областью в ночь на 7 июня.