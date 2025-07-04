В Миллеровском районе после атаки БПЛА повреждения получили детский сад и несколько домов

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В Миллеровском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата зафиксированы повреждения окон в здании детского сада и ряде жилых домов. Информацию предоставил глава районной администрации Олег Коваленко.В поселке Долотинка в результате падения обломков сбитого дрона один из жилых домов получил серьезные повреждения, в частности, произошло обрушение плиты перекрытия. Жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы.Также зафиксированы разрушения оконных и дверных конструкций в близлежащих строениях, повреждено остекление. По словам главы администрации, инцидент также нанес ущерб зданию дошкольного учреждения – пострадали десять оконных проемов.В связи с произошедшим было созвано экстренное заседание комиссии по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В настоящее время организованы работы по восстановлению поврежденного остекления и замене оконных блоков в пострадавших зданиях.