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В Ростовской области в ночь на 7 июня сбили беспилотник

В Ростовской области в ночь на 7 июня сбили беспилотник
В Ростовской области ночью силами ПВО уничтожили беспилотник. Информацию об этом сообщили в Минобороны России.

Один беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит в донском регионе. Также уничтожили одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом, восемь - над акваторией Азовского моря, шесть - над территорией Краснодарского края, два - над территорией Белгородской области и один над территорией Ростовской области.

Напомним, в ночь на 6 июня над Ростовской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун». Также было уничтожили 30 беспилотников над территорией Республики Крым и шесть — над Белгородской областью.
Фото: Rostov.ru
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