В Ростовской области в ночь на 7 июня сбили беспилотник

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области ночью силами ПВО уничтожили беспилотник. Информацию об этом сообщили в Минобороны России.Один беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит в донском регионе. Также уничтожили одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом, восемь - над акваторией Азовского моря, шесть - над территорией Краснодарского края, два - над территорией Белгородской области и один над территорией Ростовской области.Напомним, в ночь на 6 июня над Ростовской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун». Также было уничтожили 30 беспилотников над территорией Республики Крым и шесть — над Белгородской областью.