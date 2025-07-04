В Ростовской области после атаки БПЛА погибла 75-летняя женщина
В Ростовской области беспилотник атаковал жилой дом, в результате чего погибла 75-летняя Ангелина Шаповала, воспитатель школы-интерната из поселка Долотинка Миллеровского района. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ангелина Яковлевна с 1970-х годов работала воспитателем в школе-интернате, а позже возглавила детский сад. В мае она отметила свой 75-й день рождения.
Трагедия произошла, когда на дом женщины упал беспилотник. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.