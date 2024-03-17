В ночь на 17 марта система ПВО сбила беспилотник на подлете к Каменску
В Ростовской области ночью 17 марта сработала система противовоздушной обороны. Оглушительный грохот напугал жителей Каменского района.
- Подразделения ПВО успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску-Шахтинскому, - сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.
Информация о возможных разрушениях уточняется.
Напомним, что в Ростовской области 13 марта были сбиты три БПЛА. Тогда обломки упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Однако работу предприятия на время пришлось остановить.