В ночь на 17 марта система ПВО сбила беспилотник на подлете к Каменску

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В Ростовской области ночью 17 марта сработала система противовоздушной обороны. Оглушительный грохот напугал жителей Каменского района.- Подразделения ПВО успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску-Шахтинскому, - сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.Информация о возможных разрушениях уточняется., что в Ростовской области 13 марта были сбиты три БПЛА. Тогда обломки упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Однако работу предприятия на время пришлось остановить.