Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В ночь на 17 марта система ПВО сбила беспилотник на подлете к Каменску

В ночь на 17 марта система ПВО сбила беспилотник на подлете к Каменску
В Ростовской области ночью 17 марта сработала система противовоздушной обороны. Оглушительный грохот напугал жителей Каменского района.

- Подразделения ПВО успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску-Шахтинскому, - сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.

Информация о возможных разрушениях уточняется.

Напомним, что в Ростовской области 13 марта были сбиты три БПЛА. Тогда обломки упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Однако работу предприятия на время пришлось остановить.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.