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В Ростовской области пропал без вести мужчина с травмой головы

В Ростовской области пропал без вести мужчина с травмой головы

В Ростовской области развернуты поисковые мероприятия в связи с исчезновением человека, которому срочно требуется медицинская помощь. Андрей Овчаров не выходит на связь с третьего июля.

Известно, что в этот день Андрей покинул территорию таганрогской городской больницы № 5 и ушел в неизвестном направлении.

Особые приметы пропавшего: светлые глаза, седая шевелюра, заметная сутулость. Внешний вид мужчины свидетельствует о перенесенной травме головы. На левой конечности имеется бинтовая повязка, ноги покрыты гематомами, левая рука не функционирует. В день исчезновения на Андрее были надеты темные шорты и футболка серого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Овчарова или опознал его по фотографии, просят обратиться по телефонам: 8-928-158-36-12, 8-999-693-25-26, 8-800-700-56-76.
Фото: Национальный центр помощи
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