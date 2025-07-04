В Ростовской области пропал без вести мужчина с травмой головы

Фото: Национальный центр помощи

В Ростовской области развернуты поисковые мероприятия в связи с исчезновением человека, которому срочно требуется медицинская помощь. Андрей Овчаров не выходит на связь с третьего июля.Известно, что в этот день Андрей покинул территорию таганрогской городской больницы № 5 и ушел в неизвестном направлении.Особые приметы пропавшего: светлые глаза, седая шевелюра, заметная сутулость. Внешний вид мужчины свидетельствует о перенесенной травме головы. На левой конечности имеется бинтовая повязка, ноги покрыты гематомами, левая рука не функционирует. В день исчезновения на Андрее были надеты темные шорты и футболка серого цвета.Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Овчарова или опознал его по фотографии, просят обратиться по телефонам: 8-928-158-36-12, 8-999-693-25-26, 8-800-700-56-76.