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Ростовчанам грозит штраф до 5 тысяч рублей за курение за рулем

Ростовчанам грозит штраф до 5 тысяч рублей за курение за рулем
В Ростовской области водителям запрещено курить в машине. Это правило распространяется на арендованные авто и поездки с детьми.

Курение рядом с ребенком

Если водитель курит в машине, где есть ребенок, его могут оштрафовать. Для этого не обязательно поймать его с сигаретой. Запах табака или зажигалка в салоне уже могут стать основанием для штрафа. Размер штрафа — от 500 до 1,5 тысяч рублей по статье 6.24 КоАП РФ.

Курение в служебных авто или каршеринге

Курение в служебном автомобиле или каршеринге также запрещено. Штраф за это выше — 5 тысяч рублей. Наказать могут как водителя, так и организацию по статье 12.08 КоАП РФ.

Отвлечение от дороги

Курение может отвлечь водителя и привести к ДТП. Инспектор не обязан доказывать, что именно курение мешало управлять машиной. Если он заметил странное поведение или нарушение, это уже основание для штрафа. Размер штрафа — от 1 до 1,5 тысяч рублей по статье 12.29 КоАП РФ.

Важно помнить

За все нарушения отвечает только водитель. За курение айкосов и электронных сигарет также могут оштрафовать. С 2023 года они приравнены к обычным сигаретам.
Фото: Дондей
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