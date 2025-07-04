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На Полтавской в Ростове загорелся частный дом

На Полтавской в Ростове загорелся частный дом

В центре Ростова-на-Дону, на обширной городской территории, разгорелся пожар в частном доме. Очевидцы происшествия поделились видео- и фотодокументами в сетевых сообществах.

Пламя охватило строение, расположенное по адресу улица Полтавская, 14, днем 4 июля. По сведениям, полученным от Главного управления МЧС по Ростовской области, огнем охвачено 100 квадратных метров. По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.

Для борьбы с огнем на место оперативно прибыли 24 специалиста из РСЧС с использованием восьми единиц техники. Дополнительно, в тушении принимают участие 20 пожарных из МЧС России, применяя шесть единиц специализированной техники.
Фото: Соцсети
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