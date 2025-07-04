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Крупный пожар на Полтавской потушили в Ростове

Крупный пожар на Полтавской потушили в Ростове

В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар, возникший на улице Полтавской. Возгорание началось днем, 4 июля, по адресу Полтавская, 14.

По информации от областного управления МЧС, огонь охватил 100 квадратных метров нежилого частного дома. В борьбе с огнем участвовали 52 пожарных и 16 единиц спецтехники. К 13:35 площадь возгорания увеличилась до 160 квадратных метров.

-В 13:35 было объявлено о полной ликвидации открытого пламени, - сообщили в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Оказалось, что горевший дом был давно заброшен.
Фото: Соцсети
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