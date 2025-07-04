Презентацию фотовыставки и почтового штемпеля «Донорство-на-Дону» провели в Ростове

Фото: Общественная палата Ростовской области

В Ростове провели торжественную церемонию презентации фотовыставки, почтового штемпеля и открытки «Донорство-на-Дону». Мероприятие состоялось 3 июля в зале Ростовского общественного собрания.Член Общественной палаты, директор Южного центра развития донорства Роман Поликарпов рассказал, что фотовыставка посвящена донским жителям, которые стали донорами крови и костного мозга.− Мы собрали 8 уникальных историй проявления любви и спасения жизней. На каждой фотографии размещен qr-код, отсканировав который, вы можете прочитать, что побудило их стать донорами и не потерять веру, что болезнь можно победить. Мы уверены, что личный опыт героев фотовыставки вдохновит сотни, а может быть, и тысячи жителей Ростовской области присоединиться к донорству, сдавать кровь регулярно, вступать в регистр доноров костного мозга, - прокомментировал Роман Поликарпов.На мероприятии прошли презентация и гашение новой почтовой продукции от Почты России. Это были штемпель и открытки «Донорство-на-Дону». Штемпель будет храниться в центральном почтовом отделении Ростова-на-Дону пять лет.Специальное гашение — мероприятие в честь выхода почтовой продукции, связанное с событием, личностью или памятной датой. Такая почтовая продукция становится коллекционной и музейной ценностью.Почта России выпустила 1 000 почтовых открыток для проекта «Донорство-на-Дону. Они будут доступны только на мероприятиях фотовыставки, которая пройдет в семи городах Ростовской области в течение 2025 года: Ростове-на-Дону, Волгодонске, Сальске, Таганроге, Шахтах, Белой Калитве, Миллерово.Организаторы сообщают, что выставку смогут посетить более десяти тысяч человек. Параллельно пройдут встречи с донорами и врачами, а также тематические лекции и кинопоказы.В 2024 году при поддержке Общественной палаты Ростовской области в регионе появилось звание «Почетный донор Ростовской области». Награду в этом году получили первые жители региона, которые сдали кровь 30 раз и более или плазму 40 раз и более.