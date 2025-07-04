В Ростове без вести пропала 13-летняя девочка после прогулки с подругой

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону разыскивают 13-летнюю Веронику Рыбакову, которая пропала без вести после прогулки с подругой. Семья девочки уже третьи сутки не имеет возможности связаться с ней и не знает о ее местонахождении.Согласно сведениям, опубликованным пресс-службой областного ГУ МВД, исчезновение произошло вечером 1 июля. Около шести часов вечера Вероника вышла из дома, чтобы проводить подругу, но так и не вернулась. Обеспокоенные родственники начали поиски, но безуспешно. Когда девочка перестала отвечать на входящие вызовы и текстовые сообщения, они обратились за помощью в полицию.Приметы Вероники: рост – примерно 152 см, выглядит на свой возраст (12-13 лет). У нее карие глаза, темные волнистые волосы до плеч.В день исчезновения на ней были надеты черная футболка, черные штаны и черные кроссовки.Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей или кто узнал ее на фотографии, просят позвонить по телефонам: 02; 8 (863) 249-49-79; 8 (863) 249-20-60.