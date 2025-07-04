В Ростовской области население предупредили об опасном сорняке – осоте

Фото: Россельхозцентр Ростовской области

В Ростовской области сельскохозяйственным производителям было указано на угрозу, исходящую от осота полевого. Соответствующее сообщение было опубликовано региональным отделением Россельхозцентра.Осот полевой – это трудноискоренимый сорняк, вызывающий сильное засорение посевных площадей и замедление развития культивируемых растений. Он характеризуется стремительным распространением и интенсивным поглощением почвенных ресурсов, таких как влага и питательные вещества. Опасность заключается также в том, что этот сорняк благоприятствует активизации вредителей и распространению болезней растений. Его мощная корневая система значительно затрудняет борьбу с ним.Эксперты центра отметили интенсивное разрастание этого многолетнего сорного растения на территории области, особенно после обильных осадков.Для сдерживания распространения этого вредоносного растения используется комплекс агротехнических методов. К ним относятся глубокая обработка почвы, удаление сорняка путем скашивания до фазы цветения, а также поверхностное рыхление почвы в жаркий и засушливый период лета.