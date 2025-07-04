На две недели ограничат подачу горячей воды в Суворовском в Ростове

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В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону на период две недели приостановят подачу горячего водоснабжения. Об этом проинформировала глава областного Министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.Причиной отключения станет проведение гидравлических проверок, необходимых для подготовки к предстоящему отопительному периоду. Отсутствие горячей воды планируется с 11 по 24 июля по улицам: Султана Амет-Хана, Андреева, Белоусова, Дубинина, Петренко, Петрова, Платона Кляты, Уланской, Висаитова, Печерского, Драгунской и Измайловскому.Отметим, что из-за гидравлических испытаний в нескольких районах города сорвали сроки восстановления горячей воды. Так, уже два месяца без горячего водоснабжения остаются ростовчане в микрорайоне Вертолетное поле.