Режим ЧС ввели на территории многоквартирного дома в Миллеровском районе после атаки дронов
После налета беспилотных летательных аппаратов в ночное время в населенном пункте Долотинка зафиксировано повреждение жилого строения, частично разрушена потолочная конструкция.
В Миллеровском районе Ростовской области после атаки дрона в многоквартирном доме введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал глава районной администрации Олег Коваленко.
Ночная атака беспилотников привела к повреждению жилого дома в поселке Долотинка, где произошло обрушение части перекрытия.
Состоялось экстренное заседание комиссии, занимающейся вопросами предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
К сожалению, трагическим последствием инцидента стала гибель Ангелины Яковлевны Шаповаловой. Ранее она работала воспитателем в интернате, а затем занимала должность заведующей детским садом, откуда и вышла на заслуженный отдых.