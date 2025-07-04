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Режим ЧС ввели на территории многоквартирного дома в Миллеровском районе после атаки дронов

Режим ЧС ввели на территории многоквартирного дома в Миллеровском районе после атаки дронов

После налета беспилотных летательных аппаратов в ночное время в населенном пункте Долотинка зафиксировано повреждение жилого строения, частично разрушена потолочная конструкция.

В Миллеровском районе Ростовской области после атаки дрона в многоквартирном доме введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал глава районной администрации Олег Коваленко.

Ночная атака беспилотников привела к повреждению жилого дома в поселке Долотинка, где произошло обрушение части перекрытия.

Состоялось экстренное заседание комиссии, занимающейся вопросами предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- В настоящий момент на территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Советская, дом 2А, действует режим ЧС, - подчеркнул Олег Коваленко.


К сожалению, трагическим последствием инцидента стала гибель Ангелины Яковлевны Шаповаловой. Ранее она работала воспитателем в интернате, а затем занимала должность заведующей детским садом, откуда и вышла на заслуженный отдых.
Фото: Donday
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