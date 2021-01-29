Синоптики предупредили о сильном ветре и снеге в Ростовской области

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. О сильном ветре и возможном снегопаде предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.По прогнозам специалистов Ростовского гидрометцентра, последний день января обещает быть облачным, вероятны осадки. На юге региона ожидается дождь, а на севере - снег.Помимо осадков, в Ростовской области синоптики прогнозируют ветреную погоду. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Несмотря на ветер, сильных морозов не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от 0…+5 градусов, в северных районах региона при прояснениях - до -4 градусов. В дневное время возможно потепление до +1...+6 градусов. На юге области может потеплеть до +10 градусов.Теплая погода не отменяет неблагоприятные метеоусловия, поэтому дончанам необходимо быть предельно бдительными на дорогах: соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать свои авто под слабозакрепленными конструкциями.