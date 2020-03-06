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Жителей Ростовской области предупредили о шквалистом ветре

Жителей Ростовской области предупредили о шквалистом ветре
В Ростовской области продолжит бушевать шквалистый ветер. По данным Ростовского гидрометцентра, в течение суток 13 марта порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

В регионе ожидается юго-западный и западный ветер. В основном он будет дуть с силой 6-11 метров в секунду, но прогнозируют и более мощные порывы.

Ночью в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. В светлое время суток существенных осадков не будет. Температура ожидается ночью от +1 до +6 градусов, днём — от +11 до +16, по югу — до +19.

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