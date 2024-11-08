В Ростове 9 ноября изменится схема движения автобусов из-за футбольного матча

Фото: ростов.ру

Из-за футбольного матча между командами «Ростов» и «Химки» в Ростове изменят схему движения автобусов. С 9 ноября начинают действовать новые временные маршруты.Автобус № 39 будет следовать по укороченному маршруту до остановки «Аллея "Ростов Арена"» на Восточном шоссе. На автобусах №№ 8, 49, 65а и 75 болельщики смогут выйти на остановке «Аллея "Ростов Арена"» и быстро добраться до стадиона.С 17:30 до 22:00 маршруты автобусов №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут продлены до торгово-развлекательного комплекса «Мегамаг». Транспорт будет также останавливаться на «Аллее "Ростов Арена"».