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В Ростове 9 ноября изменится схема движения автобусов из-за футбольного матча

В Ростове 9 ноября изменится схема движения автобусов из-за футбольного матча
Из-за футбольного матча между командами «Ростов» и «Химки» в Ростове изменят схему движения автобусов. С 9 ноября начинают действовать новые временные маршруты.

Автобус № 39 будет следовать по укороченному маршруту до остановки «Аллея "Ростов Арена"» на Восточном шоссе. На автобусах №№ 8, 49, 65а и 75 болельщики смогут выйти на остановке «Аллея "Ростов Арена"» и быстро добраться до стадиона.

С 17:30 до 22:00 маршруты автобусов №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут продлены до торгово-развлекательного комплекса «Мегамаг». Транспорт будет также останавливаться на «Аллее "Ростов Арена"».
Фото: ростов.ру
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