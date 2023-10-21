Схема движения автобуса № 39 изменится из-за матча ФК «Ростов» - «Ахмат»

Фото: Rostov.ru

Из-за футбольного матча «Ростов» - «Ахмат» изменится схема движения автобуса № 39. Информацию сообщили в администрации донской столицы.В этот день общественный транспорт будет курсировать до остановки «Городской пляж». Матч состоится 22 октября в 19:00 между донской командой и «Ахматом» из Грозного.Также для удобства жителей рядом находится остановка «Аллея "Ростов Арена"». Там проходят маршруты №№ 8, 49, 65а и троллейбус № 7 до гребного канала, откуда следует маршрут № 75.