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Схема движения автобуса № 39 изменится из-за матча ФК «Ростов» - «Ахмат»

Схема движения автобуса № 39 изменится из-за матча ФК «Ростов» - «Ахмат»
Из-за футбольного матча «Ростов» - «Ахмат» изменится схема движения автобуса № 39. Информацию сообщили в администрации донской столицы.

В этот день общественный транспорт будет курсировать до остановки «Городской пляж». Матч состоится 22 октября в 19:00 между донской командой и «Ахматом» из Грозного.

Также для удобства жителей рядом находится остановка «Аллея "Ростов Арена"». Там проходят маршруты №№ 8, 49, 65а и троллейбус № 7 до гребного канала, откуда следует маршрут № 75.
Фото: Rostov.ru
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