Министерство транспорта разработает проект расширения Северного обхода Ростова к 2025 году

Фото: Телеграм канал "Про Ростов"

Министерству транспорта Ростовской области поручено до 1 июня 2025 года разработать проект планировки и межевания территории для расширения участка Северного обхода Ростова. Распоряжение подписал губернатор. Построенный два года назад двухполосный участок длиной почти 5 километров на автомагистрали «Дон» — поселок Щепкин — Ростов нуждается в расширении. Власти региона планировали добавить к нему две полосы еще в 2022 году.Северный обход соединяет федеральные трассы М-4 «Дон» и А-280 Ростов — Таганрог. Он входит в состав будущего Ростовского транспортного кольца (РТК), стоимость которого составляет около 162 млрд рублей. Большинство дорог на РТК уже построены, включая Северный обход Ростова, а в 2025 году будет достроена Западная хорда длиной более 12 километров.Ожидается, что запуск обходов Ростова и Краснодара сократит путь до южных морей минимум на час.