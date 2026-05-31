Четырехкилометровая пробка на Вавилова в Ростове парализовала движение в выходной день

Жители Ростова-на-Дону столкнулись с серьезными транспортными проблемами в воскресенье, 31 мая. По сообщениям, поступившим в редакцию портала DonDay, на улице Вавилова, в районе пересечения с улицей Королева, образовался многокилометровый затор.

Причиной возникшего коллапса стали ремонтные работы, проводимые на участке дороги. Как сообщают горожане, для движения открыты лишь две полосы: одна в направлении микрорайона Суворовского и одна – в сторону центра города.

Ситуация усугубилась поломкой маршрутного такси, которое, по словам очевидцев, принадлежит рабочим, занятым на ремонте. Автобус оказался заблокирован около дома № 70 по улице Вавилова, перегородив одну из полос. Объезд «преграды» вынуждает водителей совершать маневры через территорию автозаправочной станции, что еще больше замедляет движение.

Несмотря на то, что пробки в этом районе не являются редкостью в будние дни, четырехкилометровый затор в выходной день вызвал у ростовчан недоумение.

- У нас автобус еле вписался в угол. Люди в шоке, что в выходной день такие проблемы с затором, – поделилась впечатлениями подписчица портала.

В связи с образовавшимся транспортным коллапсом водителям настоятельно рекомендуется по возможности избегать поездок в данном направлении.
Фото: Donday
