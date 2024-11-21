Сергей Жигунов показал архивное фото со службы в кавалерии

Фото: СоцСети

Уроженец Ростова Сергей Жигунов опубликовал архивное фото со службы в кавалерии. Снимки известный актер разместил 19 ноября в своих соцсетях.Судя по кадрам, это фото из молодости. Жигунов сидит верхом на коне, держа в руках упряжку. Подписчики оставили под постом массу восхищенных комментариев.- С Днем советской кавалерии! - пишет Сергей Жигунов.Примерно 35 лет назад актер служил в 11-м кавалерийском полку Алабино (прим. ред. – деревня в Наро-Фоминском районе Московской области). Как ранее рассказывал сам Жигунов, полк имеет «киношное» происхождение. Он появился в 1962 году для участия в киноэпопее «Война и мир» Сергея Бондарчука. В настоящий момент его преобразовали в кавалерийский почетный эскорт в составе президентского полка.Сергей Жигунов – уроженец Ростова-на-Дону. Успех ему принес комедийный телесериал «Моя прекрасная няня». Там он играл обеспеченного продюсера Максима Шаталина, который был влюблен в няню своих детей – Викторию.